Manaba cocina para su madre, se gana cachetito del chef Jorge Rausch y sube al balcón de MCCelebrity

Lágrimas y abrazos envolvieron a Carlos Luis Andrade, 'El Manaba', durante la degustación de su plato, pues contó que para cocinar estanoche se inspiró en su madre, quien atravesaba un difícil cuadro de salud.

Los sabores que logró en su crema de champiñones con lechuga frita le hicieron acreedor a un cachetito del chef Jorge Rausch, en el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecudor, la noche de este jueves 5 de febrero del 2026. Además, el jurado lo subió al balcón.

Pero él no fue el único salvado de la noche. Erika Russo y Jorge Campozano también subieron al balcón, tras sorprender al jurado con sus creaciones. La actriz ecuatoriana cocinó un falso risotto, mientras que el actor guayaquileño hizo una sopa de costilla. Ambos dedicaron sus platos a sus abuelos.

El cuy llegó a las cocinas de MCCelebrity

En este capítulo, 10 celebrities ingresaron al reto de salvación con una dinámica distinta, el jurado fue quien entró a la despensa. En apenas tres minutos, Jorge Rausch llenó su carrito, mientras que las chefs Cecilia Cedeño e Irene González quedaron encerradas, hasta que Virginia intervino para liberarlas.

Loa cocineros activaron su creatividad para cocinar con los pocos ingredientes que alcanzaron a tomar de los carritos de los chefs. Esto solo comprobó que MasterChef Celebrity Ecuador simpre tiene algo para sorprender.

