Una gota de esencia de coco elimina a Fer Guevara de MasterChef Celebrity Ecuador

"Lastima que no seguiste las instrucciones", dijo el chef Jorge Rausch a Fer Guevara tras anunciar que ella era la eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador. El reto de este viernes 6 de febrero del 2026 consistió en preparar el mejor plato de comida ecuatoriana.

El error de la artista ecuatoriana fue incorporar esencia de coco al enconcado de camarón. El sabor fue detectado inmediatamente por la chef Cecilia Cedeño, su expresión fue como si estuviese disfrutando del bocado, eso pensaron todos. Sin embargo, su gesto fue porque el sabor artificial estaba "muy muy marcado", dijo.

Añadió que hay una región del Ecuador que se caracteriza por este plato y que haber añadido esencia de coco era un "sacrilegio". El error fue confirmado por los chefs Jorge Rausch e Irene Gonzalez. Desde este momento se anticipó que la participante estaba en peligro.

Fer Guevara presenta su plato a la chef Cecilia Cedeño. Teleamazonas Fer Guevara prepara un enconcado de camarón para el reto de eliminación. Teleamazonas Econcado de camarón preparado por Fer Guevara. Teleamazonas

Luego de desgustar todos los platos, el jurado deliberó y tomó la decisión que Fer Guevara debía abandonar las cocinas más famosas del mundo. "Hiciste un buen enconcado pero cometiste un error", añadió Rausch y entre sus palabras de despedida la calificó como una persona increíble.

Asimismo, las chefs Irene y Cecilia desearon éxitos a la integrantes de Las Lolas y le advirtieron que nunca más vuelva a usar un sabor artificial en la cocina. "Tienes una energía que traspasa todo, eres divina".

Fer se despidió del jurado, agradeció por todo lo aprendido y se despidió de todos con una canción. En el balcón, sus compañeros no pudieron contener las lágrimas por quien se convirtió en la novena eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Decisiones del Pin del Chef

Previo a iniciar el reto de eliminación, Virginia Limongi llamó a Karime, portadora del Pin del Chef, para que cambie el rumbo de quienes cocinarían esta noche. La psicóloga guayaquileña decidió bajar del balcón a Beber Espinoza, la noticia no tomó por sorpresa al campeón de box.

Él dijo que ya se lo esperaba porque la mayoría de sus compañeros con los que estaba en el balcón tiene una gran amistad con Karime. Pero esto no fue todo. Virginia dijo a la Pin del Chef que podía salvar a dos de los cocineros, pero a cambio ella bajaría a cocinar.

El cuy llegó a las cocinas de MCCelebrity, pero no fue la única sorpresa de la noche

Karime no tardó en decidir y dijo que salvaba a sus dos amigos, Josh Paredes y El Jose. Aunque ellos no estuvieron de acuerdo con su amiga, se quitaron el delantal negro y subieron.

Esta fue una noche más en la que MasterChef Celebrity Ecuador confirmó que cada reto esá cargado de sorpresas y retos inesperados.