Ana Paula y Erika sorprenden en las cocinas de MCC; ¿quién será la nueva portadora del Pin del Chef?

Piel de cerdo, de pollo, cáscaras de naranja y de papa fueron los ingredientes que los cocineros de MasterChef Celebrity Ecuador hicieron brillar la noche de este jueves 22 de enero del 2026, en el reto de Caja Misteriosa.

Una sorpresa que, que para unos fue desagradable y para otros no tanto, sacó a relucir la creatividad y la sazón de los participantes. Este reto dejó dos ganadoras, Ana Paula Buljubasich y Erika Russo, quienes competirán por el nuevo Pin del Chef.

La artista ecuatoriana preparó una torre con capas de pollo con tocino, crocante de piel de papa y crocante de piel de pollo cubierto con alioli de aguacate. El jurado quedó fascinado con los sabores y la combinación. Pese a que Ana Paula sufrió una quemadura, los chefs la felicitaron por lograr un plato delicioso.

"No me quemés". Plato de Ana Paula Buljubasich en el reto de Caja Misteriosa. Teleamazonas

La quemadura de Ana Paula ocurrió durante la cocinada con un pirex que ella colocó dentro del horno y lo tomó sin protección. Enseguida recibió atención médica, le colocaron una crema en su mano derecha y participante volvió a las cocinas. Rendirse no era opción para ella.

Erika, en cambio, fue la única que elaboró un plato de dulce con los ingredientes de la caja misteriosa. "Es rraro, pero rrico", dijo la chef Carito, mientras los chefs Irene González y Jorge Rausch seguían deleitandose con el postre. La actriz preparó una quinoa dulce con arándanos, almendras y coco, piel de papa y naranja crocantes cubiertas de chocolate y salsa de yogurt griego.

"El pollo que voló". El plato de Erika Russo en el reto de Caja Misteriosa. Teleamazonas

Ambas participantes competirán por el Pin del Chef, ¿quién obtendrá la inmunidad y todos los beneficios de este reconocimiento? Descúbrelo en el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.