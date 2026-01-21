'No, no, no... ¿quién ha dicho que cocinar es fácil?' Riccardo Perotti es eliminado de MCCelebrity

Cada vez son menos en las cocinas más famosas del mundo. Ricardi Perotti intentó, por tercera vez, hacer risotto y eso le costó su eliminación. Una Fer Guevara devastada en el balcón, abrazada por sus compañeros marcó la salida de su gran amigo, quien abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador la noche de este miércoles 21 de enero del 2026.

"Esta cabeza dura" dijo Perotti luego de preparar, por tercera vez, risotto. "Se trata de un reto personal", aseguró el artista ecuatoriano, cuando la chef Carito le cuestionó su elección de cocina en un reto de eliminación.

La chef Irene González degustó y dijo que el plato tenía buen sabor, sin embargo faltaba cocción. Perotti no entendía en qué falló para no lograr el término perfecto, entonces el chef Jorge Rausch le dijo que, "muchas veces el error es no poner suficiente caldo". Pero las indicaciones llegaron demasiado tarde.

Luego de degustar todos los platos, el jurado se reunió para evaluar quién tuvo más errores y lastimosamente fue Riccardo Perotti quien debía salir de las cocinas.

Él agradeció la oportunidad y aseguró que se va de la competencia aprendiendo a ser un mejor anfitrión. Deseó suerte a sus compañeros, dejó su delantal en la estación y salió de las cocinas.

Nexar Gómez se despide de Riccardo Perotti en el reto de eliminación de MCC. Teleamazonas

Nexar Gómez también sufrió la tensión de saber si sería eliminado. Las críticas hacia su plato fueron que, aunque el término y el sabor de la carne estaban bien, faltaba guarnición. Además, que la falta de sal a toda la preparación era notoria. La chef Irene solo probó y evitó comentarios.

Con la salida de Perotti, 16 cocineros siguen en competencia. El siguiente episodio arranca con un nuevo ciclo en busca del nuevo MasterChef Celebrity Ecuador. No te pierdas el programa de cocina más famoso del mundo. Martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.