Contra todo pronóstico el reto de campo se pinto de amarillo en MasterChef Celebrity Ecuador

Equipo amarillo ganó el reto de este martes 20 de enero del 2026.

Los cocineros de MasterChef Celebrity Ecuador pusieron a prueba su físico y resistencia bajo el agua, en un reto que se pintó de amarillo, la noche de este martes 20 de enero del 2026.

15 votos, frente a 11 del equipo rojo y cinco de los azules, hicieron ganador al equipo amarillo en un reto cargado de diversión, velocidad y resistencia. Los mejillones fueron el producto estrella que dio la victoria al equipo amarillo, aún cuando las probabilidades eran bajas.

Los capitanes de equipo, Ana Paula Buljubasich, Jorge Campozano y Andy Suzuki compitieron en una piscina olímpica, por saber el orden para escoger el color, la proteína y los integrantes de su grupo.

Ana Paula Buljibasich, Jorge Campozano y Andy Suzuki compitieron por definir el orden de equipos. Teleamazonas

Ya conformados los grupos y antes de empezar el reto, Andy Suzuki, dejo al grupo con un integrante menos. La actual portadora del Pin del Chef debía llevarse a su equipo un participante del equipo azul o equipo amarillo. Ella escogió a Manaba para reforzar su grupo.

La decisión no fue del todo aceptada por sus compañeros ya que esperaban que restara un jugador del equipo azul. No obstante, el momento de la verdad llegó luego que los comensales degustaran los tres platos. La competencia se puso reñida ya que los votos se dividan entre el equipo amarillo y el equipo rojo.

Al final, Virginia Limongi contó todos los patitos de ule y se confirmó que la victoria era amarilla. Mara Topic no pudo contener las lágrimas de emoción por haberlo logrado pese a estar con un compañero menos. Abrazó a Ana Paula Buljubasich, quien fue la capitana y a ellas se unieron El Jose, Erika Russo y Sebastián Guayasamín. En grupo festejaron su triunfo.

Equipo rojo a la espera de la votación de los comensales. Teleamazonas Equipo amarillo listo para la votación de los comensales. Teleamazonas Equipo aazul listo para la votación de los comensales. Teleamazonas

Los azules integrados por: Jorge Campozano, capitán del equipo, Frickson Erazo, Nexar Gómez, Josh Paredes y Karime Borja, fueron los que menos votos tuvieron y se llevaron delantal negro.

Beber Espinoza, Monserrath Astudillo, Fer Guevara, Manaba y Ricardo Perotti, integrantes del equipo rojo, también se vistieron de delantal negro, a excepción de su capitana Andy.

Los ganadores subirán al balcón y los que tienen delantal negro se enfrentarán directamente en reto de eliminación. Uno de ellos abandonará la competencia, ¿quién será? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.