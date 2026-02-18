Jorge Campozano es eliminado de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador

"Se nos va la alegría del grupo". La sorpresa y las lágrimas invadieron las cocinas más famosas del mundo. Este miércoles 18 de febrero del 2026, Jorge Campozano se despidió de MasterChef Celebrity Ecuador, su plato no cumplió las expectativa de un reto de eliminación.

"No te vas con un mal plato, te vas con pequeños errores que te sacan de la competencia", dijo la chef Irene Gonzalez. Entre las observaciones de su plato mencionó que las albóndigas estaban un poco secas y que el maduro no brilló, ese devalance llevó al jurado a tomar la decisión esta noche.

Los chefs resaltaron la evolución que el actor guayaquileño mostró en las cocinas y también agradecieron su forma de ser por la emoción y la alegría que inyectaba al grupo. Asimismo, le desearon éxitos en su camino tras salir del programa.

"Qué energía tan bonita. Buen viento cocinero", manifestó la chef Cecilia Cedeño. Virginia Limongi, por su parte, recordó algunos de los momentos que Jorge vivió en MasterChef Celebrity Ecuador. Los demás participantes lloraban desde el balcón. "Te quiero cachorro", gritó Bastián Napolitano.

Pero en medio de la tristeza y las despedidas, los cocineros también disfrutaron del cachetito que el baterista de Verde 70 se ganó en este reto de eliminación, por su presentación. "Usted acaba de entender la competencia", le dijo el chef Jorge Rausch antes de premiarlo.

El chef Jorge Rausch premia con cachetito a Bastián Napolitano. Teleamazonas

En el siguiente capítulo los cocineros empezarán un nuevo ciclo en busca de mantenerse en competencia, pero concientes de que todo puede suceder en las cocinas más famosas del mundo.

No te pierdas, MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.