Beber Espinoza y Bastián Napolitano son los primeros en el Top 9 de MasterChef Celebrity Ecuador

Bastián Napolitano y Beber Espinoza ganan el reto de salvación y suben al balcón de MasterChef Celebrity Ecuador

"Mi primer cachetito", dijo emocionado Beber Espinoza, y con las manos al cielo, festejó la victoria que obtuvo junto a Bastián Napolitano, la noche de este martes 10 de marzo del 2026, en el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador. Este logro los llevó al balcón y los convirtió en Top 9 de la competencia.

Los cocineros prepararon camarones y pasta de arroz con sopa tailandesa de fondo de camarón, jengibre, homgos y soya, albahaca y cilantro. Un plato que lo llamaron "Boxeo y Rock N' Roll".

El jurado se deleitó con los sabores de esta sopa y la calificaron como la mejor de toda la temporada. La chef Irene González aseguró que si la comiera en un restaurante, volvería porque estaba deliciosa. A estas felicitaciones se sumó la chef Cecilia Cedeño y el chef Jorge Rausch quien los llamó para darles premiarlos con cachetito. Tambien recibieron estrellita en la frente.

Beber Espinoza y Bastián Napolitano ganan el reto de salvación. Teleamazonas

Este logro llevó a los cocineros a convertirse en los primeros del Top 9 de MasterChef Celebrity Ecuador. Ambos se abrazaron por lo conseguido en este reto que empezó en una cocina totalmente desordenada.

¿Qué les depara el siguiente reto a los competidores? No te pierdas cada capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.