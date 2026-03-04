El equipo amarillo sube al balcón y ya son parte del Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador

El equipo amarillo se proclamó ganador este miércoles 4 de marzo del 2026. Sus integrantes, Andy Suzuki, Carlos Luis Andrade y Monserrath Astudillo ya son parte del Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador. Los tres subieron al balcón junto a Bastián Napolitano.

El reto por equipos de esta noche puso a prueba el gusto de los cocineros para reconocer sabores. Los capitanes degustaron 11 ingredientes de diferentes paises, El Jose quedó en primer lugar, seguido de Monserrath y en tercer puesto quedó Nexar Gómez. Con ello se definió el monto del dinero para que compren los productos y preparar los platos para el jurado.

Los tres equipos prepararon pasta pues no tenían muchos ingredientes para hacer algo más. Sin embargo, solo el amarillo consiguió los sabores y cocción perfecta de su plato que incluyó salmón coomo proteína, por lo que el jurado los proclamó ganadores de la noche.

Los equipos fueron formados por el Pin del Chef, quién vio todo el reto desde la comodidad del balcón. Suerte que no tuvo Mara Topic, pues ella miró todo dese el sillón ya que debe esperar el siguiente reto de eliminación.

¿Qué ocurrirá en el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador? No te lo pierdas, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.