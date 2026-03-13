¿Realmente existe el Beber de la suerte? Ya está en el Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador

Bastián Napolitano, Frickson Erazo y Beber Espinoza ganan el reto de campo y van al Top 8 de MasterChef Celebrity Ecuador.

¡Ganamos! Con cuatro votos el equipo rojo se llevó la victoria la noche de este viernes 13 de marzo del 2026, en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador. Beber Espinoza, Frickson Erazo y Bastián Napolitano aseguraron su lugar en el Top 8 de la competencia.

El boxeador ecuatoriano ganó también el reto de capitanes, que consistió en presentar un huevo perfectamente frito, con ello pudo elegir a sus compañeros y la cocción de la proteína. Josh Paredes, ganadora de la ventaja en el reto anterior eligió a los capitanes, el otro contrincate fue Carlos Luis Andrade, el "Manaba".

El equipo rojo preparó trucha a la plancha con puré de camote, hongos al ajillo y salsa de coco. Le pusieron por nombre "La sazón loca".

En tanto que los otros equipos prepararon la misma proteína en términos frito y al vapor, aunque los comensales destacaron los sabores, el equipo rojo se llevó cuatro votos frente a tres del equipo amarillo y dos del equipo azul.

Recuerdos que mueven el corazón en MasterChef Celebrity Ecuador; Frickson gana el reto

Esta victoria llevó a los tres cocineros en el Top 8 y el siguiente reto lo verán desde el balcón de las cocinas más famosas del mundo.

En tanto que los otros seis cocineros se enfrentarán en el reto de eliminación, uno abandonará las cocinas y cinco seguirán en el camino a convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.