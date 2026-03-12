Josh Paredes gana la ventajaen el reto de Caja Misteriosa de MasterChef Celebrity Ecuador

Un maridaje perfecto otorgó la victoria a Josh Paredes la noche de este jueves 12 de marzo del 2026. La influencer cuencana ganó una ventaja significativa y determinante para el siguiente reto de MasterChef Celebrity Ecuador.

Este capítulo contó con la presencia de Shany Nadán, ganadora de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. La actriz guayaquileña fue la encargada de explicar el reto a los cocineros, el cual consistió en preparar un plato que vaya perfectamente acompañado con cerveza. Además, fue parte del jurado el momento de degustar de los platos más llamativos.

El jurado visitó las estaciones y llamó al atril solo a los platos más interesantes, entre ellos, el de Josh, quien preparó un mole de orito tatemado, chocolate y chiles con pollo, choclos, champiñones, rábanos, tortilla crujiente y salsa de fondo de pollo. El jurado destacó la textura y sabor de la salsa así como de los otros ingredientes, por lo que el chef Jorge Rausch no dudó en premiarla con un cachetito, al igual que a su compañero Carlos Luis Andrade.

El Manaba, por su parte, se lució con unos corviches de camarón que Rausch se los comió de un solo bocado y aseguró que le recordó a uno de sus platos. Además, lo felicitó porque ha elevado el nivel de cocina.

En el siguiente reto los cocineros se enfrentarán en equipos, el objetivo es ser parte del Top 8, pero la ventaja de Josh podría cambiar todo. ¿En qué consistirá? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.