'Eres un espectáculo de mujer'; Monserrath Astudillo eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

¡Qué energía! Con estas palabras Monserrath Astudillo fue despedida de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este miércoles 11 de marzo del 2026. El reto consistió en preparar un plato vegetariano, el jurado seguró que estuvo rica la preparación, dijeron que fue el más sencillo.

Esta eliminación fue diferente, no hubo lágrimas en el balcón y tampoco por parte de la actriz ecuatoriana. "He sido una servidora de este proyecto", dijo Monse. Luego de escuchar las palabras del jurado y de Virginia Limongi, la participante dedicó una canción a sus compañeros, mientras se quitaba el delantal. Ella resaltó que tiene muchas cosas en su cabeza que le gustaría cocinar.

"Tu plato era el más sencillo, aunque el quinoto estaba rico, el uso de los vegtales estaba pobre... pero te vas con un buen plato", dijo el chef Jorge Rausch y añadió, que "si conquistas el corazón de los ecuatorianos como ha conquistado el mío, va a triunfar".

El equipo amarillo sube al balcón y ya son parte del Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador

La chef Irene Gonzalez se sumó a la despedida. "Lo que quisiera es sentarme en la primera fila de un stand up comedy tuyo y que hables sobre tu experiencia en MasterChef Celebrity Ecuador y que puedas ser inspiración", dijo. "Eres un espectáculo de mujer. Que energía, eres una artista en lo que eso implica, eres un mujerón, buen viento reina", expresó la chef Cecilia Cedeño.

Con la salida de Monserrath queda conformado el Top 9 en las cocinas más famosas del mundo.

Beber Espinoza Bastián Napolitano Mara Topic Josh Paredes Andy Suzuki Carlos Luis Andrade Frickson Erazo Karime Borja El Jose

¿En qué consistirá el siguiente reto? Descúbrelo en cada capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.