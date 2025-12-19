No cumplió el reto; Naykim Tzamarenda deja las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador

Un llapingacho "incompleto" dejó fuera de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador a Naykim Tzamarenda. En el capítulo 23, de este viernes 19 de diciembre del 2025, los cocineros tenían que preparar un plato en el que brillen, al menos, dos especies de champiñones.

Sin embargo, el influencer de la cultura Shuar no cumplió el reto y fue eliminado de la competencia. "No se fue con un mal plato", dijo el chef Jorge Rausch, luego que Naykim salió de las cocinas más famosas del mundo.

En esta noche, él preparó unas tortillas de papa rellenas de champiñones, panceta de cerdo, salsa de champiñones y ensalada de tomate con lechuga. No obstante, en la degustación el jurado no halló estos hongos dentro de las tortillas y menos encontró el sabor en la salsa.

"Llapingacho incompleto". El plato de Naykim Tzamarenda en el reto de eliminación. Teleamazonas

Un silencio estremecedor se apoderó de todos en las cocinas mientras el jurado explicaba a Naykim que su plato, tal como lo llamo, estaba incompleto. El cerdo se doró mucho por lo que su carne "está cauchosa", dijo la chef Irene. Y que la presentación de la ensalda no estaba elevada a la alta cocina, añadió la chef Carito.

En cuanto a la salsa, el jurado coincidió que el sabor de los champiñones era muy débil. Estos errores le costaron la salida a Naykim, quien se despidió de sus compañeros con un "gracias". Al jurado le prometió que pondrá en práctica lo aprendido en MasterChef Celebrity Ecuador y que lo hará público en sus redes sociales.

Otros que estuvieron en peligro de abandonar la competencia fueron Beber Espinoza y Fer Guevara. El boxeador ecuatoriano cocinó una carne de ternera con puré de papa y salsa de champiñones, en la que agregó tres variedades de este hongo. Las críticas hacía él fueron por la preparación de la carne, que faltó sellarla.

Fer Guevara, Naykim Tzamarenda, Beber Espinoza espera la decisión del jurado. Teleamazonas

Por otra parte, Fer preparó un wafle de romero con jamón serrano y salsa de champiñones. El jurado le dijo que el plato, aunque estaba simple, cumplía el reto. Mientras ellos esperaban la decisión final, en el balcón los participantes se mostraban inquietos, sus rostros reflejaban angustia y tristeza, sabían que uno de sus compañeros sería eliminado y que pronto quedaría 19 cocineros en competencia.

En el próximo capítulo arranca un nuevo ciclo y los participantes deberán esforzarse más para avanzar en su camino a convertirse en el mejor cocinero de MasterChef Celebrity Ecuador. Míralo de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.