Manaba gana una ventaja importante en MCCelebrity, mientras Beber hizo algo inesperado
Una noche cargada de risas y sorpresas se vivió en MasterChef Celebrity Ecuador. Carlos Luis Andrade gue el ganador de este reto.
Carlos Luis Andrade, 'Manaba', ganó el reto de caja misteriosa en MasterChef Celebrity Ecuador.
10 feb 2026 - 22:35
Manaba fue el gran ganador de este martes 10 de febrero del 2026, gracias a su plato “Amanecer Manaba”. Una propuesta que destacó por su técnica, concepto y emplatado, logrando una preparación cercana al plato perfecto, según el chef invitado Nicolás De Zubiría. Su desempeño le otorgó una ventaja significativa en MasterChef Celebrity Ecuador.
La noche inició con un homenaje a Fer Guevara, quien fue eliminada en el reto anterior. La caja misteriosa de esta noche trajo a los participantes una variedad de embutidos y mostaza, ingrediente con el cual debieron preparar una salsa, más un plato en el que destaquen los productos sorpresa.
Entre los platos destacados estuvieron el cordon bleu de Andy Suzuki, la milanesa napolitana y salsa de queso de Karime Borja; una papa soufflé de Ana Paula, el estofado con chorizo paisa y patacones de Jorge Campozano; el enrollado de camarones con hierbas y toques ahumados de Frickson Erazo.
Beber Espinoza fue el último cocinero en pasar al atril, luego de protagonizar un momento inolvidable y a la vez único, ya que comió una de las salchichas de su plato antes que termine la degustación. El hecho ocurrió mientras Frickson presentaba su plato y fue captado por las cámaras.
Cuando la chef Irene Gonzalez llamó a Beber al atril, él enseguida aceptó que había cometido un error y pidió disculpas. Esto provocó risas entre los participantes y el jurado, quien le pidió describir los sabores de su plato y él no dudó que calificarlos como "super rico".
Los chefs también rieron con el participante y advirtieron que esto no puede volver a pasar porque de lo contario será penalizado.
