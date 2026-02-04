Reto mexicano se pinta de verde en MasterChef Celebrity Ecuador; ¿qué pasó con los azules?

Los comensales votan por su equipo favorito en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador.

Con pura sazón mexicana el equipo verde se llevó la victoria la noche de este miércoles 4 de febrero del 2026, en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador. Los cocineros celebraron al ritmo de "hombritos" y más.

El reto de esta noche consistía en preparar un plato con una flauta, un taco y una quesadilla para 25 personas, con la proteína que le correspondía a cada equipo. Por decisión de Karime Borja, portadora del Pin del Chef, el equipo verde y el equipo rojo trabajaron con un cocinero menos, pues ella se los llevó al equipo azul.

No osbtante, el equipo verde, con Frickson Erazo de capitán, se replanteó su estrategia y se convirtió en el ganador, junto con Andy Suzuki, Nexar Gómez y Beber Espinoza. El equipo rojo, conformado por: Bastián Napolitano (capitán), Jorger Campozano, Erika Russo y Monserrath Astudillo, quedó en segundo lugar, ya que el equipo azul no cumplió con el reto.

Karime Borja es la nueva portadora del Pin del Chef; Bastián y Frickson serán capitanes de equipo

El problema de los azules, pese a que tenían dos cocineros más, fue el manejo del tiempo y que la capitana, Karime, no contempló que las flautas eran fritas, cuando faltaban 15 minutos para que el reto termine, la chef Irene González alertó de esto, pero al mismo tiempo adviritó que no les queda tiempo.

El grupo sirvió las flautas sin freir y aunque los votos de los comensales los ubicaron segundos, el jurado dijo que el segundo lugar era del equipo rojo.

No obstante, solo los integrantes del equipo verde subirán al balcón en el próximo reto, los demás tendrán delantal negro y lucharán por evitar la eliminación y seguir en la competencia.

No te pierdas, MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.