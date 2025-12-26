¡Fútbol, ritmo y sazón! El equipo azul se impone en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador

Al ritmo de "hombritos, hombritos", el equipo azul celebró su victoria absoluta en el reto de campo de MasterChef Celebrity Ecuador, de este viernes 26 de diciembre del 2025.

"Vamos, vamos azules, que esta tarde tenemos que ganar", gritaban los cocineros alentando a los comensales a que votarán por ellos, pues el premio era subir al balcón y evitar los retos de salvación y eliminación. Y pues lo consiguieron, los invitados no dudaron en dar su apoyo al equipo azul.

Pero ellos no fueron los únicos ganadores. Andy Suzuki, capitana del equipo rojo, también subió al balcón porque su equipo quedó en segundo lugar. La competencia fue intensa, los tres equipos debían preparar 51 platos que contengan bolón, emborrajado, salsa y un comibebe.

¡El mejor día para Andy Suzuki! Subió al balcón de MCCelebrity Ecuador y con cachetito incluido

El reto parecía fácil, pero no fue así, en los grupos se observaba la tensión por crear un plato atractivo y sobre todo delicioso para el paladar de los invitados. Los primeros en terminar de cocinar y servir fueron los amarillos, Josh Paredes, Perotti, Giovanna Andrade, Nexar, Monserrath Astudillo y Fer Guevara.

Sin embargo, no les alcanzó para ganar. Los azules, integrados por Beber Espinoza, el Manaba, Karime Borja, Bastián Napolitano y Frickson Erazo, fueron los segundos en servir a los comensales y cuando parecía que no lo lograban, dieron el golpe final y lo consiguieron.

Los rojos, con Andy Suzuki, Erika Russo, El Jose, Mara Topic y Ana Paula Buljubasich, casi no se hicieron notar durante el reto, sin embargo, quedaron segundos en la votación y eso permitió a Andy seguir en el balcón.

Antes de arrancar la cocinada los participantes se divirtieron en una cancha de fútbol, donde demostraron sus habilidades deportivas. Y en penales, se definió el orden de los capitanes, competencia que la disputaron Beber, Andy y Josh, por ser los ganadores del reto anterior.

En el siguiente episodio los cocineros qué no lograron ir al balcón se enfrentarán en un reto de salvación. ¡No te lo pierdas! MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00.por Teleamazonas.