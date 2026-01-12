¡Hoy! Gran estreno de Cocinando a los Celebrities; lo que debes saber

¡La espera terminó y la diversión está por arrancar! Cocinando a los Celebrities, se estrena la noche de este lunes 12 de enero del 2026, por tercer año consecutivo los fans de MasterChef Celebrity Ecuador podrán disfrutar de este espacio. La cita es a las 22:15.

Sin la intención de caer en el chisme o la farándula, Cocinando a los Celebrities se convierte en un conversatorio, donde los participantes recordarán algunos momentos que vivieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador y que no se han visto en pantalla.

El espacio será conducido por Virginia Limongi, presentadora del programa de cocina más famoso del mundo. La modelo guayaquileña interactuará con los invitados, haciéndoles recordar un poco de la aventura en MCCelebrity.

Según explica Jhony Pasquel, prodcutor del proyecto, cada programa contará con el eliminado o eliminada de la semana, ganadores del Pin del Chef, capitanes de equipo y participantes que se hayan destacado durante el ciclo actual.

Este primer episodio de Cocinando a los Celebrities contará con la presencia de Frickson, "El Elegante" Erazo, Monserrath Astudillo, Beber Espinoza y Giovanna Andrade, esta última recién eliminada de la competencia.

¿Qué tinen los participantes para contar? y ¿qué secretos se revelerán? Descúbrelo esta noche, en Cocinando a los Celebrities, desde las 22:15, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.