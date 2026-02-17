Manaba muerde la manzana de la salvación y gana inmunidad por dos ciclos en MasterChef Celebrity

La competencia empieza a sentirse en las cocinas más famosas del mundo. Este martes 17 de febrero del 2026, Manaba no dudó en morder la manzana y ganar inmunidad por dos ciclos en MasterChef Celebrity Ecuador, lo que le acerca al Top 10. El Jose, por su parte, no lo hizo y se colocó el delantal negro.

Luego que ambos equipos empataran en el reto anterior, el jurado ofreció una manzana a los capitanes, Manaba y El Jose, quien la mordía subía al balcón. Sin embargo, sus compañeros de equipo se quedaban con delantal negro. El único que lo hizo fue Carlos Luis Andrade y por eso se ganó la inmunidad en dos ciclos.

No obstante, Jose prefirió quedarse en las cocinas junto a sus compañeros. El quiteño aseguró que "un buen capitán se hunde con el barco y no lo abandona". El jurado cuestionó un poco la decisión porque esta noche los cocineros debían trabajar individualmente.

Pero Manaba no fue el único que subió al balcón esta noche. Al finalizar el reto, que consisitió en preparar helados, el jurado salvó a dos cocineras, Josh Paredes y Andy Suzuki. Mientras que los demás participantes deberán enfrentarse en un nuevo reto de eliminación. ¿Quién seguirá en competencia?

Manaba gana una ventaja importante en MCCelebrity, mientras Beber hizo algo inesperado

Mientras los celebrities cocinaban, Virginia Limongi llamó a Beber Espinoza, capitán del equipo ganador, para que tome deciones, según las indicaciones de tres sobres. La primera fue que dos cocineros intercambien puesto, eligió a Jorge Campozano y a Bastián Napolitano. Además, dejó sin cocinar por cinco minutos, a Andy y Ana Paula Buljubasich.

Después, la presentadora volvió a llamar al campeón de box y en esta ocasión le presentó tres ingredientes sorpresa. Beber eligió a Frickson para que incorpore aguacate en su receta; entregó aceite balsámico a El Jose y finalmente, entregó el chile a Josh.

Los cocineros no pueden bajar la guardia y deben estar listos para responder ante cualquier prueba que se presente en las cocinas más famosas del mundo. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.