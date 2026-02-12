Nexar Gómez directo a eliminación por un plato incompleto en el reto de presión de MCCelebrity

Un plato incompleto llevó a Nexar Gómez a reto de eliminación directa. La decisión la tomó el jurado la noche de este jueves 12 de febrero de 2026 al finalizar el reto de presión de MasterChef Celebrity Ecuador.

El actor presentó un lomo de aguja sobre cuscus y ensalada con tomates cherry, lo llamó "Solo eso me van a dar" porque se lo dedicó a su padre. Explicó que esa frase dice su progenitor cuando le sirven la comida, debido a las pequeñas porciones.

Nexar Gomez presenta su plato al jurado de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

El plato fue cuestionado por el jurado, primero por las pequeñas porciones de carne que colocó en el plato, en comparación al tamaño de corte que recibió. Y segundo, porque no presentó una salsa, él dijo que no salió como esperaba y por eso no la llevó al atril.

Estos errores lo llevaron a eliminación directa, el participante se quedará en el sofa junto a Monserrath Astudillo, quien, de igual manera, recibió delantal negro por no estar en dos retos anteriores, debido a temas personales.

Esta noche los cocineros disputaron un reto de presión cargado de emociones y nuevos sabores. Carlos Luis Andrade, se encargó de repartir los cortes de carne a cada uno de sus compañeros, mientras él vio todo desde el sofá, pues tiene su lugar asegurado para el siguiente reto como capitán de equipo.

En el siguiente capítulo los cocineros se enfrentarán en un reto de campo. ¿Quiénes subirán al balcón? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.