'Bien puesto Manaba', Carlos Luis Andrade destaca con una tonga manabita y vuelve a ganar el reto

Carlos Luis Andrade presenta su tonga manabita en el atril a las chefs Valentina Álvarez e Irene Gonzalez.

La racha de Carlos Luis Andrade sigue en aumento. La noche de este miércoles 11 de febrero del 2026 los participantes tuvieron un reto creativo en el que Manaba se llevó la victoria al cautivar el paladar del jurado con su "tonga del cauchero".

"Bien puesto Manaba", le dijo la chef Cecilia Cedeño tras degustar el plato y saborear todos los ingredientes. Asimismo, las chefs Irene González y Valentina Álvarez coincidieron en el buen sabor que el participante obtuvo en su preparación.

Esta devolución dejó por sentado que el cocinero, oriundo de Manabí, era el ganador de la noche y por ense será capitán en el siguiente reto de MasterChef Celebrity Ecuador.

Previo a iniciar la competencia, Manaba hizo uso de sus ventajas obtenidas en el reto anterior. Primero, se ganó 10 minutos con la chef invitada para que sea su guía en la preparación de la tonga. Y después escogió a Bastián Napolitano y Frickson Erazo para que no cocinen y dejarlos en el sofá, así evitar que sean capitanes de equipo.

Los demás cocineros se quedaron en sus estaciones y cada uno, luego de recibir una masterclass, poner en práctica todo lo aprendido para obtener una deliciosa tonga.

La competencia no para en MasterChef Celebrity Ecuador y cada capítulo tiene nuevas sorpresas. No te lo pierdas, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.