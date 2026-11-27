Los 24 participantes de MasterChef Ecuador pondrán a prueba su talento, creatividad y pasión por la gastronomía en una temporada llena de desafíos, emociones y sueños por cumplir.

Llegar a la gran final de MasterChef Ecuador no es cualquier cosa. Detrás de cada plato hay horas de preparación, creatividad, nervios, retos superados y, sobre todo, mucha pasión por la cocina. Pero todo ese esfuerzo también tiene su recompensa. La temporada 2026 premiará el talento de sus finalistas.

El talento de los finalistas será reconocido con una lluvia de premios. Porque sí, aquí no solo se cocinará por amor al arte: ¡también habrá grandes sorpresas esperando a quienes logren conquistar esta competencia!

¡20.000 dólares para comenzar un nuevo capítulo!

El gran ganador de esta temporada se llevará un premio de $20.000 entregado por Teleamazonas, un reconocimiento que le permitirá impulsar sus próximos proyectos y celebrar el camino recorrido hasta convertirse en el nuevo campeón de las cocinas más famosas del país.

El premio que pondrá el broche de oro

Pero eso no será todo. JAC sorprenderá al ganador con un JAC JS6 Super Híbrido Enchufable, un vehículo que combina tecnología eléctrica y de combustión, con 310 caballos de potencia y hasta 1.150 kilómetros de autonomía combinada.

Un premio que celebrará el talento y la determinación de quien logre llegar hasta el último desafío y conquistar el primer lugar.

Premios para celebrar el talento

El Top 3 recibirá importantes reconocimientos de las marcas auspiciantes. Banco Pichincha entregará $3.000 al ganador y $1.500 a cada uno de los finalistas, un impulso para que puedan hacer crecer sus proyectos y emprendimientos.

Por su parte, Supermaxi premiará al ganador con $3.000 en órdenes de compra durante un año, mientras que los otros dos finalistas recibirán $1.200 cada uno. A esto se sumará el reconocimiento de Pronaca: $4.000 en productos para el gran ganador y $1.000 en productos para cada uno de los finalistas, premios válidos por un año.

Y como las experiencias también formarán parte de esta aventura, Diners Club sorprenderá al ganador con un viaje todo incluido para disfrutar de una experiencia gastronómica. ¡Una oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores y encontrar inspiración!

Una cocina que se llevará a casa

Los premios también llegarán para equipar las cocinas de los protagonistas. UMCO entregará al ganador un completo set de productos para que pueda recrear sus recetas favoritas y seguir experimentando con nuevas preparaciones.

Deprati, en cambio, reconocerá a todo el Top 3 con tarjetas de regalo de $1.000 para cada participante, disponibles para disfrutar en sus tiendas, aplicación y página web.

Un trofeo, un título y un futuro lleno de posibilidades

Al final, el mayor reconocimiento será levantar el trofeo y convertirse en el nuevo ganador de MasterChef Ecuador 2026. Un título que representará mucho más que una victoria: será el resultado de una temporada de aprendizajes, disciplina, perseverancia y pasión por la gastronomía.

Así, el Top 3 cerrará su paso por las cocinas con grandes premios, nuevas experiencias y, seguramente, muchísimas ganas de seguir cocinando. Porque si algo demostrará esta temporada es que los sueños también se construyen entre ollas, sabores y mucha determinación.