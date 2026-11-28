Los chefs vivieron su primera gala de eliminación de la temporada en MasterChef Ecuador, una jornada llena de emociones que terminó con la salida de Jorge Andrés y Nicole.

La emoción y la tristeza marcaron una nueva jornada en MasterChef Ecuador. Jorge Andrés y Nicole se convirtieron en los dos primeros eliminados de la competencia, luego de no lograr superar el reto que puso a prueba las habilidades culinarias de los participantes.

Diez concursantes enfrentaron el desafío, pero tres quedaron en la línea de peligro: David, Jorge Andrés y Nicole. Finalmente, David logró salvarse, mientras que Jorge Andrés y Nicole tuvieron que despedirse de las cocinas.

En el caso de Jorge Andrés, una confusión con la proteína marcó su preparación, pues pensó que el cordero era carne de res. Por su parte, Nicole tampoco logró convencer con su plato y se convirtió en la segunda eliminada de la jornada.

Sin embargo, ambos se llevan una experiencia invaluable. Ser parte de los seleccionados entre 3.000 personas de todo el Ecuador ya los convierte en ganadores de esta aventura culinaria.

Sus compañeros los despidieron con mucha pena y emoción, mientras todos mantienen la esperanza de volver a encontrarse fuera de las cocinas de MasterChef Ecuador.