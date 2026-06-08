Nuestro Mundial al Día: faltan tres días para que arranque la fiesta del fútbol

La Tri concentra pevio a su debut en Filadelfia ante Costa de Marfil

Guadalajara, Monterrey, Miami y Nueva York tienen todo listo para el arranque de la mayor cita del fútbol mundial.

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Los hinchas de Ecuador en New Jersey hicieron sentir como en casa a La Tri que jugó, goleó y gustó en su último partido preparatorio ante Guatemala.

La Tri viajará a Filadelfia el 13 de junio para al día siguiente enfrentar a Costa de Marfil.

Tras el debut los dirigidos por Beccacece viajarán el 19 de junio a Kansas City para enfrentar el día 20 de junio a la selección de Curazao.

El 24 de junio viajará nuevamente desde su base en Ohio a New Jersey donde el día jueves 25 de junio cerrará la fase de grupos ante Alemania.

Esta es la agenda de La Tri en el Mundial