Camilo preclasifica a la semana final de Yo Me Llamo

Imitador de Camilo en la gala 27 de Yo Me Llamo. Jueves, 16 de octubre de 2025.

El participante Camilo logra preclasificarse a la semana final de Yo Me Llamo tras cantar el tema ‘Vida de rico’, canción que es la más cantada en los karaokes de Ecuador según la inteligencia artificial.

La jueza Pamela Cortés comentó que la interpretación del participante fue muy dulce; sin embargo, le recomendó poner más atención al tono de voz del artista original, ya que es un poco más agudo.

“Es la mejor presentación tuya que he visto hasta el momento en el programa”, dijo Lucas Arnau. El juez habló de la seguridad que tuvo el imitador y de lo mucho que dio a notar cuánto disfrutó estar en el escenario.

Camilo mejoró tanto su corporalidad como su caracterización. Ricardo Velasteguí comentó lo bien pulidos que estaban la barba y bigote del participante, lo que hizo que su rostro se asemejara más al del artista original.

En la gala de esta noche, se reconoció el triunfo del imitador de Jessi Uribe, quien en la etapa de dúos ganó una ventaja sobre el resto de participantes junto a Pedro Fernández. Jessi consiguió entonces preclasificarse directamente a la semana final de Yo Me Llamo.

La siguiente gala traerá a los mejores imitadores para que puedan competir por la clasificación.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.