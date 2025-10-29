Sorpresas en la tercera noche de duelos de Yo Me Llamo

Los imitadores de Pablo Alborán, Billie Eilish, Los Visconti y Silvio Rodríguez en la gala 36 de Yo Me Llamo. Martes, 28 de octubre de 2025.

La gala de este miércoles 29 de octubre trajo sorpresas. Los participantes Pablo Alborán y Billie Eilish ganaron sus respectivos duelos; mientras que Silvio Rodríguez y Los Visconti empataron, consiguiendo así ganar cuatro participantes esta noche.

En el primer duelo se enfrentaron Pablo Alborán con su tema ‘Te he echado de menos’ y Frank Sinatra y su canción ‘Blue Moon’. Los jueces Pamela Cortés y Ricardo Velasteguí dieron sus votos al primer imitador, consiguiendo así ganar el duelo.

Silvio Rodríguez presentó su canción ‘Hoy mi deber’ en el duelo que tuvo con los hermanos Visconti quienes cantaron ‘Dónde estás papá’.

Inicialmente, Lucas Arnau habría votado provisionalmente por Silvio Rodríguez; sin embargo, en la última parte del programa, los jueces deliberaron que sería un empate; “fue un voto unánime”, comentó Pamela acerca de la decisión.

El último duelo se lo llevó Billie Eilish con la interpretación de ‘Happier tan ever’. La participante compitió contra R.K.M. & Ken-Y quienes cantaron el tema ‘Tengo un amor’. El primer voto se lo había llevado el dúo por parte del juez Ricardo, pero al final del programa terminó ganando Billie.

En la siguiente gala se enfrentarán los participantes que ganaron los duelos para decidir quiénes irán a la gala de clasificación.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.