Tres ganadores en la segunda noche de duelos de Yo Me Llamo

Los imitadores de Héctor Lavoe, José José y Camilo en la gala 35 de Yo Me Llamo. Martes, 28 de octubre de 2025.

La noche de este martes 28 de octubre se llevaron a cabo tres los duelos en Yo Me Llamo y los imitadores que lograron ganar esta dinámica fueron Héctor Lavoe, José José y Camilo.

Héctor Lavoe ganó el primer duelo gracias a que Pamela Cortés y Ricardo Velasteguí votaron por él a pesar de que Lucas Arnau le dio el primer voto a Daniel Santos.

El segundo duelo se lo llevó José José, el príncipe de la canción, que se enfrentó a Michael Jackson, consiguiendo los votos de Ricardo Velasteguí y Pamela Cortés durante la decisión; mientras que el rey del pop solo recibió uno de Lucas Arnau.

El último duelo lo ganó Camilo quien se enfrentó a J. Álvarez; fueron Pamela y Ricardo quienes votaron por el imitador.

Adicionalmente, esta noche se presentó la imitadora ya clasificada Nicki Nicole interpretando ‘Se va 1 llegan 2’ en el escenario de Yo me llamo.

