Qué se celebra el 12 de octubre en Ecuador
Cada 12 de octubre, la agenda pública en Ecuador reabre el debate sobre nuestra identidad. Revise qué se conmemora este día.
Habitantes de la nacionalidad Quijos, en Ecuador.
@Vice_PyN
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Actualizado:
12 oct 2026 - 08:42
Este lunes 12 de octubre de 2026 Ecuador celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Antes conocido como el Día de la Raza.
Desde 2011, a través del Decreto Ejecutivo 910, el país resignificó esta fecha como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad.
El objetivo fue reconocer y honrar las identidades y derechos de las nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, y promoviendo el respeto y la convivencia entre culturas.
Antes se hacía referencia a esta fecha como el "Descubrimiento de América".
Según el Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades, más de 3,42 millones de ecuatorianos se autoidentifican como indígenas, montubios y afroecuatorianos, reflejando la riqueza cultural y étnica que nos une.
La plurinacionalidad reconoce la existencia y los derechos de los diferentes pueblos y nacionalidades que forman parte del país.
Mientras que la interculturalidad promueve el respeto, el diálogo y la convivencia entre las distintas culturas.
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