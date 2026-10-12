Qué se celebra el 12 de octubre en Ecuador

Este lunes 12 de octubre de 2026 Ecuador celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Antes conocido como el Día de la Raza.

Desde 2011, a través del Decreto Ejecutivo 910, el país resignificó esta fecha como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad.

El objetivo fue reconocer y honrar las identidades y derechos de las nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, y promoviendo el respeto y la convivencia entre culturas.

Antes se hacía referencia a esta fecha como el "Descubrimiento de América".

Según el Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades, más de 3,42 millones de ecuatorianos se autoidentifican como indígenas, montubios y afroecuatorianos, reflejando la riqueza cultural y étnica que nos une.

La plurinacionalidad reconoce la existencia y los derechos de los diferentes pueblos y nacionalidades que forman parte del país.

Mientras que la interculturalidad promueve el respeto, el diálogo y la convivencia entre las distintas culturas.