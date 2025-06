Ecuador se sirve en cucharadas

En Ecuador, las sopas no son solo parte del menú. Son parte de la vida. No importa en qué rincón estés: siempre hay una olla al fuego, soltando aromas que te hacen sentir en casa. En la costa, hay encebollado para el desayuno; en la sierra, no falta el locro en un domingo familiar, y en la Amazonía, la yuca y el pescado se cocinan como se ha hecho desde siempre. Cada región tiene su estilo y su sazón. Y aunque la comida ecuatoriana es diversa, hay algo que casi todos los habitantes de este pequeño territorio comparten: ese momento en el que una cuchara caliente te arregla el día.

Cada familia tiene su forma de hacerla. Hay recetas que pasan de generación en generación, otras que nacen de la improvisación y terminan siendo las favoritas. Y sí, es cierto lo que muchos dicen: podríamos comer sopa tres veces al día durante meses sin repetir. Hay sopas simples, sopas complejas, sopas para cada ocasión. Algunas solo salen en Semana Santa, otras se preparan cuando alguien está enfermo, o cuando simplemente se necesita algo que reconforte. Esa variedad no solo habla de ingredientes. Habla de costumbres, de historia, de quiénes somos.

Porque aquí, las sopas no se tratan solo de comida. Detrás de cada preparación hay historias, raíces y mezclas de culturas. Técnicas antiguas, ingredientes traídos de lejos y el toque único de cada cocinero. Por eso es tan difícil clasificar lo que aquí llamamos sopa. Algunas son más espesas, otras más claras; algunas tienen maní, otras plátano o pescado. Pero todas tienen algo en común: son la demostración de que la identidad de los ecuatorianos sí cabe en una cuchara.