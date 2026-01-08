Mire aquí el capítulo inédito del Chavo del 8 filmado en Cancún

Los personajes que aparecen en el capítulo de la vecindad del Chavo en Cancún.

Un episodio hasta ahora desconocido de El Chavo del 8 reapareció y despertó la emoción de millones de seguidores de la icónica serie creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El material fue difundido este jueves 8 de enero de 2026 y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Aunque el último capítulo del programa se grabó hace muchos años, el universo de El Chavo del 8 sigue revelando sorpresas. En esta ocasión, parte de una grabación inédita, que se creía perdida, fue recuperada fuera de México por un coleccionista y seguidor de la serie. Las cuentas oficiales vinculadas a Chespirito confirmaron la autenticidad del material y señalaron que se trata de un episodio grabado en Cancún.

El hallazgo del material perdido

De acuerdo con la información difundida en redes sociales oficiales, el fragmento fue localizado en una cinta VHS por un coleccionista puertorriqueño identificado como scoobyonda. El video contiene poco más de 19 minutos, aunque presenta un corte al inicio, lo que impide conocer cómo los personajes llegan al escenario donde se desarrolla la historia. Pese a ello, la trama resulta fácil de seguir.

Este descubrimiento se suma a otro material recuperado recientemente: el episodio Goteras en la casa de Don Ramón, identificado oficialmente como una grabación de 1973 y que también había sido considerado contenido perdido, incluso por los propios titulares de los derechos del programa.

Cancún, un destino poco visto en la serie

La existencia de grabaciones de El Chavo del 8 fuera del foro principal ya había sido mencionada en entrevistas anteriores. En una de ellas, Édgar Vivar recordó que, a lo largo de los 25 años de emisión del programa, el elenco realizó pocas salidas para grabaciones especiales.

“El Chavo se grabó durante 25 años y, en contadas ocasiones, llegamos a salir. Fuimos alguna vez a Cancún para hacer Los Piratas del Caribe… aunque uno de los episodios más recordados por la gente fue el grabado en Acapulco”, comentó el actor en una entrevista en YouTube.

¿De qué trata el capítulo inédito?

El fragmento recuperado inicia con el profesor Jirafales (Rubén Aguirre) dirigiéndose a sus alumnos durante lo que parece ser una excursión escolar con los niños de la vecindad. Llama la atención la ausencia de Quico (Carlos Villagrán), lo que sugiere que el episodio fue grabado a finales de los años setenta o inicios de los ochenta. Tampoco aparece Don Ramón (Ramón Valdés) en el primer segmento, reforzando esta teoría.

En la escena principal participan El Chavo (Roberto Gómez Bolaños), La Popis (Florinda Meza), La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Ñoño (Édgar Vivar) y Godínez (Horacio Gómez Bolaños). El desarrollo sigue el formato clásico de la serie: bromas constantes —en esta ocasión relacionadas con el mar— que terminan por desesperar al profesor, quien finalmente concede el recreo. En ese momento aparece Doña Clotilde (Angelines Fernández), objeto de burlas por su traje de baño.

Una segunda escena, más breve, muestra a Doña Clotilde acercándose a un picnic donde el Señor Barriga (Édgar Vivar) comparte alimentos con Doña Nieves y el Doctor Chapatín (ambos interpretados por Gómez Bolaños), personaje que se convierte en pieza clave al ingeniárselas para robar los bocadillos.

El episodio cierra con una secuencia cargada de nostalgia: los “niños” de la vecindad juegan con un frisbee mientras los adultos creen estar presenciando el avistamiento de un “platillo volador”.