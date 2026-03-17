El nuevo meme de Leonardo DiCaprio en los Oscars

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson celebran con el elenco y el equipo en el escenario tras ganar el Oscar a la Mejor Película por "Una Batalla tras Otra"

Una imagen del actor Leonardo DiCaprio se vuelve viral en redes sociales en las últimas horas, donde usuarios la convierten en meme y la adaptan a distintas situaciones cotidianas.

La fotografía, captada durante Los Oscars, muestra al actor con una expresión particular que rápidamente llama la atención de los internautas y se presta para interpretaciones humorísticas.

En plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook, la imagen se replica con distintos textos, muchos de ellos relacionados con situaciones incómodas, sorpresas o momentos inesperados.

Usuarios destacan la versatilidad de la expresión del actor, que permite encajar el meme en contextos variados, desde temas personales hasta situaciones de actualidad.

No es la primera vez que DiCaprio se convierte en tendencia por este tipo de contenidos. En años anteriores, otras imágenes del actor también han sido utilizadas masivamente en redes, consolidándolo como uno de los rostros más recurrentes en la cultura digital.

El fenómeno refleja cómo figuras de Hollywood trascienden la pantalla grande y se mantienen vigentes en el entorno digital, donde su imagen es reinterpretada constantemente por los usuarios.