Modo Toy Story 5 en WhatsApp: Cómo personalizar tus chats

Whatsapp podrá actualizarse con el modo de la película Toy Story 5.

El estreno de Toy Story 5 ha cautivado a millones de fanáticos de la saga de Pixar.

Aprovechando ese entusiasmo, en redes sociales y sitios especializados se ha popularizado el llamado "modo Toy Story 5" para WhatsApp, una personalización que permite cambiar la apariencia de la aplicación con imágenes y elementos inspirados en los personajes de la película.

Es importante aclarar que WhatsApp no cuenta con una función oficial denominada "modo Toy Story 5"; se trata de una serie de ajustes visuales manuales.

Se trata de una serie de ajustes visuales que los usuarios pueden realizar de forma manual para darle un aspecto temático a la aplicación.

Aunque el "modo Toy Story 5" no es una función oficial de WhatsApp, se ha convertido en una tendencia entre los fanáticos que buscan llevar la magia de Woody, Buzz y sus amigos a la pantalla de su celular mientras esperan o celebran el estreno de la nueva película.

Pasos para personalizar el ícono de WhatsApp

Uno de los cambios más populares consiste en reemplazar el ícono tradicional de WhatsApp por una imagen de Woody, Buzz Lightyear, Jessie o el logo de Toy Story 5.

Para hacerlo en dispositivos Android se suele utilizar un lanzador de aplicaciones como Nova Launcher.

Tras instalarlo, el usuario puede mantener presionado el ícono de WhatsApp, seleccionar la opción para editarlo y elegir una imagen personalizada guardada en el teléfono.

Cómo configurar fondos y teclados de Toy Story 5

Otra opción popular es cambiar el fondo de las conversaciones por imágenes de la nueva película o de escenas clásicas de la saga.

Desde WhatsApp se puede acceder a Ajustes, luego Chats y Fondo de pantalla, donde es posible seleccionar fotografías almacenadas en el dispositivo y utilizarlas como fondo de las conversaciones.

Los usuarios que utilizan teclados como Gboard también pueden modificar su apariencia.

La herramienta permite seleccionar imágenes personalizadas como fondo del teclado, por lo que se puede optar por ilustraciones de Toy Story para completar la experiencia visual cada vez que se escribe un mensaje.