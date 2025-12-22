'Celebro que estemos bien'; Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron en un concierto en México

Un día histórico para la música urbana se vivió en la Ciudad de México el domingo 21 de diciembre del 2025. Bad Bunny y J Balvin pusieron fin a su enemistad después de dos años.

El puertorriqueño y el artista colombiano se reconciliaron frente a más de 60 000 personas en el último show del interprete de 'Tití me preguntó' de su gira por México.

Los fanáticos gritaron de emoción al ver a J Balvin subir al escenario. Con un fuerte abrazo confirmaron que sus problemas personales fueron solucionados y empezarán una nueva etapa.

"Ahora somos dos hombres que estamos dando la cara y representando a los latinos. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga”, dijo el interprete de 'Rojo'.

De inmediato, Benito respondió: 'Muchas gracias por esas palabras. El sentimiento es mútuo, te respeto y quiero mucho. Si en algún momento falté en algo, ya to me disculpé hace mucho tiempo”.

Bad Bunny reveló que tuvieron una conversación hace varias semanas, pero estaban esperando el momento perfecto para compartir en tarima. Luego interpretaron 'La Canción', un tema que lanzaron en 2019.

¿Por qué se distanciaron?

Durante años, Bad Bunny y J Balvin eran calificados como la dupla de oro, incluso colaboraron en el álbum Oasis (2019). No obstante, su distanciamiento empezó tras el lanzamiento de 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' de Bad Bunny, en octubre de 2023.

En la canción 'Thunder y Lightning' el 'Conejo Malo' en una de las rimas soltó una polémica frase: 'Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos / Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin'.

En redes sociales se especuló sobre el tema y se aseguraba que era una crítica directa a la personalidad del colombiano, con el objetivo de cuestionar su mabilidad y vínculos en la industria musical.

La polémica creció cuando J Balvin reaccionó en una transmisión en vivo de Instagram. Antes sus fanáticos dijo sentirse sorprendido y decepcionado y aseguró no saber la causa de su postura.