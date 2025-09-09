Beéle e Isabella Ladera anuncian acciones legales tras filtración de un video íntimo

El cantante colombiano Beéle y su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, anunciaron acciones legales por la filtración de un video íntimo. Ambos se pronunciaron sobre la polémica en redes sociales.

Un vídeo íntimo de la pareja empezó a circular en internet el domingo 7 de septiembre del 2025. En medio de la polémica, críticas y apoyo, la influencer emitió un comunicado, la noche del lunes 8 de septiembre del 2025, en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido". Con estas palabras Isabella Ladera se mostró afectada por la polémica.

'Ha causado un inmenso dolor'

En su mensaje también confirmó que el video íntimo solo lo tenía ella y Beéle, a quien acusó de haberlo filtrado. Recalcó que el cantante siempre le mintió y tuvo que enfrentar consecuencias dolorosas por su causa.

"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", señaló la venezolana de 26 años.

Ladera recordó que estas acciones constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. "Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio", añadió.

Finalmente, la influencer confirmó que está recibiendo asesoría para iniciar acciones legales. "Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí", manifestó.

'No filtró ni participó en divulgación de video'

Por su lado, el pronunciamiento de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artisticamente como Beéle, llegó por medio de su equipo legal. En el comunicado también rechazó la filtración del video.

"Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artistica y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", añadió la firma de abogados.

Al igual que Ladera se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y Estados Unidos, contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojanido, indexación o monetización del material.

Beéle inició acciones en EE.UU.

El consorcio adelantó que en Estados Unidos se ha pedido iniciar los procesos informáticos correspondientes para preservar evidencia, identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima, y eliminar enlaces, copiar o recursos derivados del archivo.

"Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vias legales para la defensa integral de sus derechos", concluyó.

¿Qué sanciones se establecen en EE.UU. y Colombia?

En Estados Unidos, la filtración de un video íntimo puede ser sancionado de forma civil y penal. En este aspecto se establece una sanción económica de 750 a 250 dólares y hasta cinco años de cárcel.

Mientras que en Colombia no existe un artículo exclusivo para sancionar este accionar, pero en el Código Penal Colombiano se podría sancionar con el artículo 20, que dice:

"El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes".