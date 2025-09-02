¿Qué pasa entre Shakira y Antonio de la Rua?; euforia por videos durante concierto

Shakira y Antonio de la Rua fueron pareja por más de una década.

Shakira cerró su gira en México cantando con Belinda. Pero esa no fue la única sorpresa. La barranquillera interpretó 'Día de enero', un tema dedicado a su expareja, Antonio de la Rua.

La canción lanzada en 2006 es conocida como una carta de amor para De la Rua, con quien la cantante mantuvo una relación sentimental entre 2000 y 2010. Ese tema no había diso interpretado en vivo hace casi dos décadas.

De la Rua fue mánager de Shakira y fue clave en el impulso de su carrera en el mercado anglosajón. Tras su separación él la demandó exigiendo un porcentaje de sus ganancias, pero desechó el caso en 2013.

En los últimos conciertos de Shakira en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", De la Rua ha sido captado entre el público. También su hija Zulu, de 12 años, lo ha acompañado.

En el último show de la barranquillera en México, De la Rua fue captado mientras ella interpretaba "Día de enero" junto a Belinda. Con la mano en el rostro fue grabado detrás de su hija, fanática de Shakira.

Fanáticos de la cantante han apuntado a un posible romance entre ambos, más aún cuando el argentino se ha divorciado hace poco.

Sin embargo, lo que se conoce es que sus encuentros apuntan a un tema más profesional, lejos de un romance como los seguidores señalan.

De la Rua es parte del equipo de 'business management' de Shakira, según recoge la revista de espectáculos ¡HOLA!. Es decir que el argentino se encarga de gestionar proyectos profesionales de su expareja.

El argentino ocupó ese cargo cuando ambos eran pareja. Luego de que Jaime Lavine decidiera renunciar para representar a Rosalía, el equipo sufrió cambios que ahora incluyen a De la Rua.