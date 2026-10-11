Budokan 2026 en Guayaquil: invitados, fechas y costo de entradas

El Budokan 2026 se realizará en octubre en Guayaquil.

Fernanfloo y Shin Hyun Joon, son dos de los ocho invitados internacionales que este 2026 serán parte de Budokan, evento que se realizará en el Palacio de Cristal de Guayaquil el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Budokan 2026 prepara una nueva edición con una cartelera internacional que reúne entretenimiento digital, cultura asiática, anime, cosplay y videojuegos.

Invitados a Budokan 2026

El salvadoreño Fernanfloo será uno de los grandes protagonistas de esta edición y se presentará el sábado 17 de octubre, donde tendrá un encuentro con sus seguidores.

Shin Hyun Joon también será protagonisa en esta edición. El actor, quien interpretó a Han Tae-hwa en el exitoso k-drama Escalera al Cielo y se presentará el domingo 18 de octubre, en una de las visitas más esperadas por los seguidores de la cultura coreana en Ecuador.

Shin Hyun Joon será uno de los protagonistas en Budokan 2026. Cortesía

La cartelera internacional también incluye a reconocidas figuras del doblaje, la música y la cultura pop:

Maki Ōtsuki : cantante japonesa conocida por interpretar los primeros endings de One Piece.

: cantante japonesa conocida por interpretar los primeros endings de One Piece. Pepe Vilchis : es un reconocido actor, intérprete y director de doblaje mexicano. Ha dado voz a personajes como: Gojo, Shun de Andrómeda, Neji Hyuga y Loki.

: es un reconocido actor, intérprete y director de doblaje mexicano. Ha dado voz a personajes como: Gojo, Shun de Andrómeda, Neji Hyuga y Loki. Jessica Ángeles : actriz de doblaje llegará por primera vez a Ecuador. Es conocida por ser la voz de Ladybug, Katniss Everdeen y Zelda.

: actriz de doblaje llegará por primera vez a Ecuador. Es conocida por ser la voz de Ladybug, Katniss Everdeen y Zelda. Maggie Vera : destacada actriz, cantante y directora de doblaje mexicana. Entre sus voces más reconocidas se encuentran Mulán, Blanca Nieves, Burbuja de Las Chicas Superpoderosas, y Paty en El Chavo Animado.

: destacada actriz, cantante y directora de doblaje mexicana. Entre sus voces más reconocidas se encuentran Mulán, Blanca Nieves, Burbuja de Las Chicas Superpoderosas, y Paty en El Chavo Animado. Azucena Estrada : actriz y locutora mexicana de doblaje. Ha prestado su voz para los personajes de Momo Ayase en Dandadan y Fern en Frieren.

: actriz y locutora mexicana de doblaje. Ha prestado su voz para los personajes de Momo Ayase en Dandadan y Fern en Frieren. Lulu Bitto: cantante e intérprete colombiana reconocida por su propuesta como cyber idol, combinando la estética de la cultura pop japonesa con el J-pop y la música electrónica.

La programación contará con distintas actividades y experiencias durante todo el fin de semana.

Además, se realizará la final nacional del World Cosplay Summit Ecuador, donde se elegirá a la pareja que representará al país en el campeonato mundial de cosplay en Japón el 2027.

Budokan contará con espacios para distintas comunidades y aficiones, entre ellos BudokanPlay, su área gamer; Área Cosplay; FanZone, destinada a comunidades de fans; y Artist Alley, espacio para ilustradores y artistas.

A esto se sumarán actividades relacionadas con anime, videojuegos, cultura pop, K-pop y entretenimiento asiático.

Costo de las entradas

Las entradas para Budokan Guayaquil 2026 las puede adquirir en Meet2Go, con los siguientes precios: