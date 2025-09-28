Samantha Quenedit llegó a Tailandia para el Miss Grand International 2025

Samantha Quenedit llegó a Bangkok, Tailandia, para representar al país en el Miss Grand International 2025. La joven ecuatoriana de 25 años participará en el certamen desde el 1 al 18 de octubre.

Samantha Quenedit arribó a 'La Tierra de las Sonrisas' con una elegante falda de color negro y un corset dorado. Su atuendo lo acompañó con guantes negros y un collar de rosas del mismo color. En su mano portó una bandera de Ecuador.

"Esto es un gran honor para mi país. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por su apoyo. Les prometo que voy a dar mi 100%. Nos vemos pronto, los amo", fueron las primeras palabras de la representante ecuatoriana.

Durante 18 días, la joven cumplirá una ardua agenda de actividades y competencias que podrán a prueba su talento y presencia escénica hasta la gala final, donde se elegirá a la sucesora de la filipina Christine Juliane Opiaza.

La ecuatoriana fue electa el 18 de julio del 2025. Es bailarina, cantante y licenciada en Comunicación Social y habla español e inglés. Fue Teen Universe Ecuador, Teen Universe Internacional, Miss Teen Hispanic y fue segunda finalista en el Miss Ecuador 2022.

En esta ocasión busca llevarse la corona del Miss Grand International 2025. Este certamen tiene como propósito promover un mensaje de paz global, detener la guerra y la violencia. Además, busca una reina que demuestre carisma, inteligencia y que deslumbre en el escenario.