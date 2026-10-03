El EDOC celebró 25 años: estas son las películas que se proyectarán en su cierre en Quito

Programación y películas para el cierre en Quito y Guayaquil

El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine (EDOC) celebra sus 25 años con una programación de 71 películas, 27 de ellas ecuatorianas.

Con el apoyo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), el festival llegó a salas de Quito y Guayaquil, con funciones previstas hasta el 4 de octubre en Quito, y el 8 de octubre en Guayaquil.

El festival es organizado por la Corporación Cinememoria y cuenta con el respaldo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) para llegar a las salas de Quito y Guayaquil.

La edición aniversario se inauguró el 23 de septiembre de 2026 en el Teatro Capitol, en Quito, con la proyección de Un zorro bajo una luna rosa, de Mehrdad Oskouei y Soraya Akhlaghi.

La programación reúne obras de distintos países y realizadores, con historias que abordan diversas realidades sociales, culturales y personales a través del lenguaje documental.

El archivo del EDOC reúne cerca de 3 000 títulos

A lo largo de sus 25 años, el festival ha contribuido a la difusión del cine documental ecuatoriano.

En sus 24 ediciones anteriores, estrenó más de 344 películas ecuatorianas y construyó un archivo histórico de cerca de 3 000 títulos.

Parte de ese material se incorpora a una sección especial de esta edición, que recupera obras vinculadas con la trayectoria del encuentro.

Estas películas se proyectarán el sábado 3 de octubre

Entre los títulos previstos para este sábado 3 de octubre están Nuestra Tierra, Deslumbrante oscuridad, Relicto, Remake y Otto.

La programación también incluye 5 cámaras rotas, entre las opciones disponibles para el público que quiera asistir a las funciones del festival.

El domingo 4 de octubre continúa la programación en Quito

Para el domingo 4 de octubre, la cartelera anunciada incluye Aves residentes, Hijo de tigre y mula, Uyariy, Una vida, un manifiesto y Reniego.

También figuran Cortos Mónica Vásquez III, Primo lejano, El lugar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, Memoria mágica, Programa de cortos 1, Diciembre y Palabras mágicas (para romper un encantamiento).

¿Hasta cuándo se puede asistir al festival EDOC?

En Quito, las funciones están previstas hasta el domingo 4 de octubre, fecha en la que concluye esta edición del festival en la capital.

En Guayaquil, la programación se extiende hasta el 8 de octubre.

Para conocer los horarios, las salas y la disponibilidad de entradas, los asistentes pueden consultar los canales oficiales del EDOC.