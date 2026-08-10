Eclipse solar total del 12 de agosto: ¿Cómo ver la transmisión de la NASA desde Ecuador?

El elcipse total de Sol será el 12 de agosto de 2026.

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026 no será visible desde Ecuador, pero los ecuatorianos podrán seguir el fenómeno en vivo a través de internet y observar la totalidad desde las imágenes captadas en otros puntos del planeta.

La NASA ha confirmado que la franja de totalidad recorrerá zonas de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el norte de Rusia y España.

En esos lugares, la Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol y bloqueará por unos minutos la luz solar directa.

¿A qué hora se podrá ver desde Ecuador?

Una de las opciones será la transmisión del proyecto NASA SolarSTEAM, que seguirá el eclipse desde León, España, a través de YouTube.

Para Ecuador, estos son los horarios de referencia:

12:33: comienza la fase parcial del eclipse.

del eclipse. 13:28: comienza la fase de totalidad en León.

en León. 13:30: termina la totalidad .

. 14:22: termina la fase parcial.

Es decir, la parte más impresionante de la transmisión, cuando el Sol quede completamente cubierto, podrá seguirse aproximadamente entre las 13:28 y las 13:30, hora de Ecuador.

La transmisión podrá seguirse gratuitamente en el canal de YouTube NASA SolarSTEAM.

¿Qué hace especial a este eclipse?

Durante un eclipse solar total, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y, desde una estrecha franja de nuestro planeta, consigue cubrir por completo el disco solar.

El 12 de agosto, la totalidad recorrerá una extensa trayectoria que comenzará en el extremo norte de Rusia y continuará por el Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico hasta llegar a España.

En algunos puntos cercanos al centro de la trayectoria, la totalidad durará más de dos minutos. NASA señala que cerca de Islandia puede alcanzar aproximadamente 2 minutos y 18 segundos.

En España, la totalidad será más breve y ocurrirá cerca del atardecer.

En León, por ejemplo, NASA calcula que la totalidad comenzará a las 20:28 y terminará a las 20:30, hora local de España, lo que corresponde a las 13:28–13:30 en Ecuador.