¿Cómo seguir la trayectoria de 3I/ATLAS?; pronto estará en su punto más cercano a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la tierra el 19 de diciembre

El cometa 3I/ATLAS en los próximos días estará en su punto más cercano a la Tierra. La comunicad científica espera que con este acercamiento se puedan obtener más datos profundos.

Su acercamiento será el viernes 19 de diciembre, según informa Science Alert. Este día el objeto interestelar se encontrará a aproximadamente 270 millones de kilómetros (168 millones de millas) de distancia de la Tierra.

Lo cual equivale a casi el doble de la distancia de la Tierra al Sol (150 millones de kilómetros). No obstante, para los científicos es suficientemente cerca para realizar observaciones importantes que permitan obetener información específica del cometa.

Es por eso que será una oportunidad única para capturar nuevas imágenes e incluso seguir su trayectoria antes de que se aleje del sistema solar.

Los amantes de la astronomía pueden seguir los movimientos de 3I/ATLAS a través de:

El simulador de la NASA Eyes on the Solar System

The Sky Live, un portal especializado en astronomía que permite explorar en tiempo el cielo en tiempo real y planificar observaciones.

3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio del 2025. Desde entonces se han difundido por dos ocasiones las imágenes del cometa. La primera se publicó en agosto del 2025 y mostró que el cometa estaba más activo a medida que viaja a través del Sistema Solar interior.

Mientras que la segunda ocasión fue el miércoles, 19 de noviembre del 2025. Lla NASA compartió cuatro fotografías del cometa. A principios de octubre, el 3I/ATLAS se acercó a Marte y se obtuvieron imágenes ultravioleta que ayudarán a los científicos a comprender la composición del cometa.

La NASA recalca que el cometa interestelar 3I/ATLAS no representa un peligro para la Tierra y pasará velozmente por nuestro sistema solar.