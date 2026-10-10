Semana Mundial del Espacio 2026: Artemis II y nuevas misiones marcan un año clave

Artemis II llevó en 2026 a cuatro astronautas alrededor de la Luna, en el primer viaje tripulado de la NASA al entorno lunar desde 1972.

La Semana Mundial del Espacio 2026 se celebra del 4 al 10 de octubre, fechas que recuerdan dos hitos, el lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el 10 de octubre de 1967. La ONU aprobó oficialmente esta conmemoración en 1999.

Este año, la celebración coincide con varios hitos recientes de la exploración espacial.

Artemis II volvió a llevar humanos alrededor de la Luna

Uno de los hechos más importantes de 2026 fue Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA.

La misión llevó a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alrededor de la Luna y marcó el regreso de seres humanos al entorno lunar por primera vez desde el Apolo 17, en 1972.

La misión Artemis II llevó en abril de 2026 a cuatro astronautas alrededor de la Luna, en el primer viaje tripulado de la NASA al entorno lunar desde 1972. NASA.

El objetivo principal fue probar la nave Orion y sus sistemas antes de futuras misiones lunares.

Una nueva tripulación trabaja en órbita

Mientras se celebra la Semana Mundial del Espacio, otra misión permanece activa en la Estación Espacial Internacional.

La Crew-13 , lanzada en octubre de 2026, llevó a cuatro nuevos tripulantes a la EEI para desarrollar investigaciones sobre salud humana, cultivo de plantas y efectos de la microgravedad.

La misión permanecerá varios meses en órbita como parte de una nueva etapa de investigación científica.

Nuevas misiones también estudian la Tierra

En mayo de 2026 fue lanzada SMILE, una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y China que estudia cómo interactúan el viento solar y la magnetosfera terrestre.

Nuevas misiones espaciales continúan estudiando la Luna para conocer mejor su superficie, sus recursos y preparar futuras exploraciones tripuladas. NASA.

Su objetivo es entender mejor cómo funciona el “escudo” magnético que protege a la Tierra y cómo se producen fenómenos como las auroras.

La Luna sigue en el centro de la exploración

La NASA también continuó en 2026 con nuevas misiones comerciales hacia la Luna, como parte de la preparación para futuras operaciones en la superficie lunar.

Estos proyectos buscan transportar instrumentos científicos, estudiar distintas zonas del satélite y preparar el camino para una presencia humana más sostenida.

La Semana Mundial del Espacio 2026 llega así en un momento en el que la exploración espacial vuelve a mirar con fuerza hacia la Luna, mientras nuevas tripulaciones y misiones científicas amplían lo que conocemos sobre la Tierra y el espacio profundo.