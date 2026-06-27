Ecuador buscará un Récord Guinness con 300 personas formando un Minion en Quito

Ecuador intentará hacer historia con un desafío que combina entretenimiento, cultura pop y participación ciudadana. Cerca de 300 personas se reunirán en Quito para formar la imagen de un Minion gigante y buscar un Récord Guinness.

La actividad se desarrollará manaña, domingo 28 de junio de 2026, en el parque Bicentenario, en el norte de la capital, como parte de las celebraciones previas al estreno de la película "Minions & Monstruos", que llegará a los cines el 1 de julio.

El objetivo es obtener el reconocimiento de Guinness World Records a la imagen más grande de un personaje animado formada por personas. De lograrlo, Ecuador sumaría una nueva marca internacional vinculada a una de las franquicias cinematográficas más exitosas del mundo.

¿Cómo se alcanzará el Guinness?

Cientos de participantes deberán ubicarse estratégicamente para recrear la silueta de un Minion vista desde el aire. La formación será supervisada bajo los parámetros y requisitos establecidos por Guinness World Records, organización internacional encargada de validar récords oficiales en más de 100 países.

Según Universal Pictures Ecuador y Multicines, empresas privadas que organizan el evento, la idea es que la película sea una experiencia masiva para los fanáticos ecuatorianos de los personajes amarillos.

¿Cuándo se estrena "Minions & Monstruos" en Ecuador?

El intento de Récord Guinness se realizará apenas tres días antes del estreno nacional de "Minions & Monstruos", la nueva producción de Illumination y Universal Pictures, que estará disponible al público desde el 1 de julio.

La película traslada la historia al Hollywood de los años 20, donde una nueva tribu de Minions sueña con triunfar en la naciente industria del cine. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados provoca la liberación de monstruos que amenazan con desatar el caos.

La cinta está dirigida por Pierre Coffin, creador y voz original de los Minions, y mantiene los elementos que han convertido a la saga en un fenómeno mundial: humor visual, aventuras, amistad y entretenimiento para toda la familia.

Desde su aparición en "Mi Villano Favorito", los Minions se han convertido en uno de los personajes más reconocidos de la industria del entretenimiento.

Su lenguaje particular, diseño característico y presencia constante en películas, videojuegos, juguetes y redes sociales han consolidado una comunidad global de seguidores de todas las edades.