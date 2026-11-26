La película ecuatoriana 'Hiedra', dirigida por Ana Cristina Barragán, forma parte de las producciones elegibles para competir en la categoría de Mejor Película Internacional de los premios Óscar 2027.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) publicó el listado oficial el lunes 23 de noviembre de 2026, en el que constan 104 películas de diferentes países.

La inclusión en este listado significa que la producción cumple los requisitos para ser considerada en la competencia, pero no representa una nominación oficial.

La Categoría de Mejor Película Internacional reconoce largometrajes producidos fuera de Estados Unidos cuya lengua de diálogo predominante no sea el inglés.

Para esta edición, 100 películas fueron presentadas por sus respectivos países o regiones y otras cuatro accedieron mediante la vía de premios obtenidos en festivales internacionales.

Latinoamérica presente en la competencia

La lista de la Academia reúne producciones de diferentes regiones del mundo. América Latina cuenta con 17 representantes, entre ellas la película ecuatoriana.

Argentina : ' La Virgen de la Tosquera'.

: ' La Virgen de la Tosquera'. Bolivia : ' La hija Cóndor'.

: La hija Cóndor'. Brasil : 'Feito Pipa'.

: 'Feito Pipa'. Chile : 'El Deshielo'.

: 'El Deshielo'. Colombia : 'Llueve sobre Babel'.

: 'Llueve sobre Babel'. Costa Rica : 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche'.

: 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche'. Cuba : 'Malecón'.

: 'Malecón'. Ecuador : 'Hiedra'.

: 'Hiedra'. El Salvador : 'Vértices'.

: 'Vértices'. Guatemala : 'Cordillera de Fuego'.

: 'Cordillera de Fuego'. México: 'En el camino'.

'En el camino'. Panamá : 'Chichero'.

'Chichero'. Paraguay : 'Narciso'.

'Narciso'. Perú: 'Vino la Noche'.

'Vino la Noche'. República Dominicana : 'Melodrama'.

'Melodrama'. Uruguay : 'Un cabo suelto'.

'Un cabo suelto'. Venezuela: 'La muerte no tiene dueño'.

La presencia ecuatoriana en esta selección corresponde a 'Hiedra', que fue elegida el viernes 4 de septiembre de 2026 por la Academia de Cine y Audiovisual del Ecuador para representar al país en la competencia por los Óscar y los premios Goya.

En septiembre del 2025, ‘Hiedra’ tuvo un recorrido por festivales internacionales desde su estreno mundial en la sección Orizzonti del Festival de Venecia, donde obtuvo el premio al mejor guion.

La película está protagonizada por la actriz mexicana Simone Bucio y el ecuatoriano Francis Eddú Llumiquinga. Su historia sigue a Azucena, una mujer de 30 años que se acerca a un grupo de adolescentes que viven en un hogar de acogida mientras busca reconstruir aspectos de su pasado.

¿Cuándo serán las nominaciones oficiales?

El martes 15 de diciembre del 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunciará una lista corta de 15 películas que seguirán en la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional.

De esta selección saldrán las cinco producciones que recibirán una nominación oficial a Mejor Película Internacional. La Academia dará a conocer los nombres el jueves 21 de enero de 2027.

Y por último, las producciones nominadas competirán por la estatuilla durante la ceremonia de la edición 99 de los premios Óscar, prevista para el domingo 14 de marzo de 2027.