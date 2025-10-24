Salen a la venta nuevas entradas para los tres conciertos que ofrecerá Shakira en Ecuador

Buenas noticias para los fans de Shakira. Desde este viernes 24 de octubre del 2025 salieron a la venta nuevas entradas “muy limitadas” para los tres conciertos que ofrecerá la artista en Ecuador, como su parte del tour “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Shakira se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, el 8, 9 y 11 de noviembre del 2025. La venta de nuevos boletos será en el Acceso 1 del Coliseo General Rumiñahui y a través de la plataforma digital www.feelthetickets.com

Las localidades disponibles corresponden a: Las Mujeres Facturan Box, Hips Don’t Lie Platinum, Antología Golden, Soltera Fan Zone, Palco, Tribuna, Preferencia y General.

Un espectáculo de tres fechas

Los tres conciertos de Shakira en Quito forman parte de la gira con la que la artista recorre América y Europa, tras el lanzamiento de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. En Ecuador, el tour ha generado una alta expectativa entre los fanáticos, al punto que las primeras fechas se agotaron en pocas horas.

El show está previsto para las 20:30 y se espera una asistencia masiva, ya que se trata de la primera vez que la intérprete de Hips Don’t Lie y Antología se presenta con un espectáculo de gran formato en el país en más de una década.

Los organizadores recordaron que las entradas deben adquirirse únicamente a través de los puntos oficiales para evitar estafas o falsificaciones. Además, recomiendan llegar con anticipación al estadio debido al alto flujo de asistentes previsto en los tres días del evento.

Shakira ha incluido a Quito entre las principales paradas de su gira, que continuará por otros países de la región antes de cerrar el año en México y Estados Unidos.