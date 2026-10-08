La canadiense Anne Carson gana el Nobel de Literatura con su obra 'atrevida'

Un libro de la escritora canadiense Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves 8 de octubre de 2026 el Nobel de Literatura por su obra "atrevida", que aporta un toque moderno al misticismo en sus escritos inclasificables sobre el amor, el deseo y la desesperación.

La escritora de 76 años fue galardonada "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", declaró la Academia Sueca.

La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, dijo haber conversado con ella.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que tuvo tiempo de decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento".

"Se quedó sorprendida, pero muy contenta. Se notaba en su voz", añadió Carlberg.

Casi toda su obra literaria "se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados", resume la Academia.

En la obra de Anne Carson se entremezclan héroes mitológicos, autores antiguos y románticos.

Entre sus escritos destacan "Eros dulce y amargo", "La belleza del marido" y "Autobiografía de Rojo".

Ejemplares de libros de la autora canadiense Anne Carson se exhiben en la Academia Sueca de Estocolmo, Suecia AFP

'Profundo sentimiento de pérdida'

Pero sobre todo es conocida por "Nox", una obra inolvidable publicada en 2010 en memoria de su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de fallecer en Dinamarca en el año 2000, explica la Academia Nobel.

Esta obra se despliega como un acordeón, con una única hoja de varios metros de longitud.

"En ella se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo", resumió el comité Nobel.

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, Anne Carson se inició en el griego gracias a un profesor de latín que se lo enseñó durante la pausa para comer en el instituto. Abandonó la universidad en dos ocasiones antes de obtener su doctorado en Letras Clásicas en Toronto.

Su nombre sonaba desde hace años en las quinielas.

Muchos críticos literarios habían pronosticado que el premio recaería este año en una mujer.

La Academia Sueca, criticada durante mucho tiempo por preferir a autores occidentales y sacudida por un escándalo del #MeToo en 2018, se ha renovado por completo y más de la mitad de sus 18 miembros han sido reemplazados.

Desde entonces, uno de cada dos galardonados es una mujer.

Pero siguen muy infrarrepresentadas: de los 122 galardonados, solo 18 mujeres han obtenido el premio. Y solo una minoría de los autores laureados escribe en lenguas asiáticas o de Oriente Medio.

La temporada de los Nobel continúa el viernes con el esperado de la Paz.

Las posibilidades de que Donald Trump sea galardonado son prácticamente nulas, pero el presidente estadounidense volverá a estar en boca de todos tras la campaña sin precedentes que llevó a cabo a favor de su candidatura el año pasado.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.