Esto destaca Taste Atlas de la colada morada, reconocida como las mejores bebidas sin alcohol

El consumo de colada morada es tradicional en Ecuador los meses de octubre y noviembre a propósito del Día de los Difuntos. La colada es reconocida internacionalmente como una de las mejores bebidas no alcohólicas del mundo, según la revista gastronómica, Taste Atlas.

Taste Atlas, que compila rankings basados en sabor, tradición y autenticidad gastronómica, incluyó la colada morada en su listado global de bebidas sin alcohol. La colada morada ocupa el sexto puesto con un puntaje de 4,6 sobre 5.

La revista destaca los ingredientes con los que se prepara, entre ellos, la harina de maíz negro, frutas (piña, moras, fresas), panela y especias como canela, clavo de olor y pimienta gorda.

Además, destaca su importancia cultural, ya que se consume tradicionalmente durante el Día de los Difuntos, acompañada de las conocidas guaguas de pan.

El origen de esta bebida está vinculado a tradiciones ancestrales de los pueblos andinos, con raíces prehispánicas y un fuerte valor simbólico en la cultura ecuatoriana.

El reconocimiento de la colada morada en el listado de Taste Atlas impulsa su promoción a nivel internacional. En los últimos años, chefs y emprendedores han trabajado para dar a conocer este producto en ferias gastronómicas y restaurantes fuera del país, buscando que más personas descubran su sabor y tradición