La música despidió a grandes voces y referentes en 2025

El 2025 quedó marcado por la partida de figuras emblemáticas de la música popular, romántica y del rock, tanto en Ecuador como en el escenario internacional.

Cantantes y músicos que dejaron huella en varias generaciones fallecieron este año, provocando homenajes, recuerdos y un amplio eco entre sus seguidores.

En Ecuador, el ámbito de la música nacional vivió momentos de luto con la muerte de Paulina Tamayo y Eduardo Miño Naranjo, dos referentes de la canción popular.

Eduardo Miño Naranjo falleció el 12 de junio del 2025. Fue integrante del histórico dúo Hermanos Miño Naranjo, considerado uno de los mayores exponentes del pasillo ecuatoriano, género que lo llevó a escenarios internacionales durante décadas.

Tamayo fue una de las voces femeninas más reconocidas del país, con una trayectoria ligada a la música nacional y latinoamericana. Falleció el 21 de octubre del 2025 a causa de un cáncer.

Pérdida en el ámbito internacional

El género romántico también perdió a figuras de enorme popularidad. Leo Dan, cantautor argentino, dejó un legado de baladas que marcaron la música latinoamericana desde los años sesenta, con temas que aún hoy siguen vigentes.

A su vez, Paquita la del Barrio, icono de la música ranchera mexicana, falleció tras una carrera caracterizada por letras directas y un discurso que conectó especialmente con el público femenino.

En el ámbito internacional, el rock también se vistió de luto. El mundo de la música despidió a Ozzy Osbourne, músico británico reconocido por su trayectoria como baterista y guitarrista, cuya influencia se extendió a varias corrientes del rock.

También falleció Robe Iniesta, líder y principal compositor de la banda española Extremoduro, considerado una de las voces más influyentes del rock en español por su estilo poético y transgresor.

La lista de pérdidas se completa con Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales de Ecuador, quien fue una figura clave en la escena del rock nacional y un referente para nuevas generaciones de músicos.

Las muertes de estos artistas en 2025 dejaron un vacío en la industria musical, pero también un legado que permanece en sus canciones, discos y en la memoria colectiva de quienes crecieron con su música.