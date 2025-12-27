Daddy Yankee volverá al escenario para recibir 2026 con concierto transmitido en vivo

Daddy Yankee estará en el show de Dick Clark desde Puerto RIco.

Daddy Yankee tendrá un concierto en vivo para recibir el 2026. El boricua se unirá a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest en una presentación desde Puerto Rico.

El show de Daddy Yankee será transmitido por la cadena estadounidense ABC el 31 de diciembre de 2025 desde las 20:00. Esta presentación será la que acompañe la bienvenida a un nuevo año.

El reguetonero regresará a los escenarios luego de haber anunciado su retiro y mostrar abiertamente su conversión al cristianismo. Y lo anunció con un corto video en sus redes sociales donde se muestra muy feliz de participar en un clásico de la televisión norteamericana.

El show será presentado por Roselyn Sánchez quien acompañará al superastro del reguetón desde su natal Puerto Rico.

La transmisión se enlazará con otras presentaciones desde lugares icónicos como el Times Square, con Ryan Seacrest y Rita Ora como anfitriones y la presentación de la legendaria Diana Ross.

Otros artistas que se presentarán son Ciara, LE SSERAFIM, Little Big Town y Maren Morris. Además, desde Las Vegas se llevarán a cabo presentaciones de 50 Cent, Demi Lovato y Charlie Puth.

En la Costa Oeste estarán artistas como Mariah Carey, Zara Larsson, New Kids on the Block y DJ Cassidy’s Pass the Mic Live!, además de Busta Rhymes y Wyclef Jean.

El programa completo puede ser consultado en línea.