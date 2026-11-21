Dalia Bucaram desfiló con un traje inspirado en la Basílica del Voto Nacional de Quito durante el Miss Universo 2026.

Dalia Bucaram desfiló con un traje inspirado en la Basílica del Voto Nacional de Quito durante la gala de trajes típicos del Miss Universo 2026, que se desarrolló este sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La representante nacional presentó su vestuario alrededor de las 18:35, hora de Ecuador, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde participaron 116 candidatas de diferentes países.

¿Cómo es el traje típico de Dalia Bucaram?

El diseño, denominado 'La Fe que nos une', fue creado por el diseñador paraguayo Simón Villalba, conocido artísticamente como Simblas.

La propuesta está inspirada en la arquitectura de la Basílica del Voto Nacional, uno de los templos más representativos de Quito, y busca destacar la historia, la identidad cultural y las tradiciones ecuatorianas.

El vestuario incorpora una estructura que representa elementos arquitectónicos del templo, acompañada de cristales, pedrería y detalles en tonos dorados y turquesas.

Uno de sus componentes más llamativos es la representación de la Basílica que se eleva desde la espalda de la candidata.

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2026?

Tras el desfile de trajes típicos, Dalia Bucaram continuará su participación en el certamen internacional, que celebra su edición número 75.

La competencia preliminar se realizará el domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 hasta las 20:30, hora de Ecuador, con las presentaciones en traje de baño y vestido de noche.

La gran final está programada para el martes 24 de noviembre, desde las 20:00, cuando se elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025.