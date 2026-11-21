Control de glucosa por parte de un paciente con diabetes

Recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes transforma la rutina cotidiana, pero también desencadena un impacto emocional que muchas veces pasa inadvertido frente a las indicaciones farmacológicas y alimentarias.

Para los especialistas cuidar la estabilidad psicológica es tan importante como la medicación, pues el estrés, la culpa y la ansiedad pueden incidir en los niveles de glucosa en la sangre.

Así lo vivió Teodoro Marín, cuencano de 54 años, quien hace un año acudió a un chequeo médico de rutina motivado por el sobrepeso y la insistencia de su esposa.

El resultado confirmó que tenía diabetes. "Es muy impactante cuando estás frente al médico y te dice esto, porque empiezas a pensar muchas cosas; se te une el cielo con la tierra. Tenía muchas angustias, preocupaciones y un poco de decepción personalmente", cuenta.

Al principio, Marín dice que atravesó una etapa de negación y vergüenza antes de buscar apoyo profesional. “A veces uno mismo se engaña y dice: No tengo, estoy bien o estoy en el límite”.

El duelo tras el diagnóstico

Ana Fernanda Sánchez, psicología clínica de la Casa de la Diabetes, explica que recibir un diagnóstico de este tipo equivale emocionalmente a sufrir una pérdida de la salud, lo que activa las distintas etapas de un duelo: negación, negociación, tristeza o ansiedad hasta alcanzar la aceptación.

La diabetes no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia Ana Fernanda Sánchez, psicología clínica

La especialista advierte que intentar cambiar todos los hábitos de golpe o recurrir únicamente a remedios alternativos por miedo suele generar rechazo y abandono del tratamiento.

Además, recalca que la aceptación no es lineal: "Como es una enfermedad que dura toda la vida, muchas veces se puede retroceder a otro paso del duelo, lo que lleva a descontrolar el tratamiento habitual".

Para Teodoro, el cambio más complejo fue reeducar sus hábitos alimenticios sin caer en prohibiciones extremas, adaptando sus comidas y sustituyendo los jugos o el café azucarado por fruta entera y bebidas sin azúcar.

A ello sumó caminatas de ocho a diez minutos después del almuerzo y apoyo psicológico constante:

Hablar con el psicólogo te va abriendo las ventanas; te das cuenta de que no eres el único y que tienes que seguir adelante Teodoro Marín, paciente Casa de la Diabetes

Psicoeducación y el rol de la familia

Uno de los mayores causantes de estrés en los pacientes es el monitoreo diario con el glucómetro y la sensación de culpa ante una reunión social o un alimento fuera de rutina.

La psicóloga enfatiza que la glucosa no depende exclusivamente de la comida, sino también de las emociones, por lo que promueve la psicoeducación para que el paciente entienda las variaciones naturales de su cuerpo sin caer en cuadros de angustia conocidos como diabete estrés.

En este proceso, el entorno familiar juega un papel decisivo. La especialista define a la diabetes como una "enfermedad solidaria", dado su componente hereditario, pero advierte sobre el error de caer en la sobreprotección o el control excesivo:

Evitar el rol de "policía": Cuando los familiares fiscalizan cada comida, reprochan o esconden alimentos, generan estigma, aislamiento y ansiedad en el paciente, empujándolo a ocultar su condición.

Cuando los familiares fiscalizan cada comida, reprochan o esconden alimentos, generan estigma, aislamiento y ansiedad en el paciente, empujándolo a ocultar su condición. Ser un acompañante: La responsabilidad del autocuidado debe recaer en el propio paciente, la familia debe respaldar adoptando hábitos más saludables en conjunto.

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

Tanto el testimonio del paciente como el criterio clínico coinciden en que el acompañamiento psicológico no debe esperar a que exista una crisis severa.

“En el mismo momento del diagnóstico la persona debería recibir la atención de un equipo multidisciplinario que hable el mismo lenguaje”, afirma Sánchez , quien señala que herramientas digitales como buscadores o inteligencia artificial no reemplazan la empatía ni la contención humana.

Para quienes llevan años conviviendo con la enfermedad sin haber recibido soporte emocional, la recomendación es acudir a profesionales de la salud mental para descargar frustraciones y adquirir herramientas prácticas.