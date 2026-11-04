Maná transmitirá concierto gratis por YouTube: fecha y hora en Ecuador

Maná transmitirá gratuitamente su concierto Vivir Sin Aire Tour el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 19:30 de Ecuador.

La banda mexicana Maná anunció la transmisión gratuita de su concierto Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks), que estará disponible para sus seguidores de todo el mundo a través de YouTube.

El espectáculo fue grabado en el anfiteatro Red Rocks, ubicado en Colorado, Estados Unidos, y forma parte de la celebración de las cuatro décadas de trayectoria de la agrupación.

La presentación se estrenará el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 19:30, hora de Ecuador, mediante el canal oficial de Maná en YouTube.

¿Cómo ver gratis el concierto de Maná desde Ecuador?

Los seguidores podrán disfrutar de la presentación sin necesidad de comprar entradas ni pagar una suscripción.

Para acceder al espectáculo deberán ingresar al canal oficial de Maná en YouTube el viernes 6 de noviembre, desde las 19:30.

El concierto permanecerá disponible en la plataforma después de su estreno, por lo que también podrá reproducirse en otro momento. El proyecto cuenta con la participación de YouTube y Warner Music.

Maná celebra 40 años de trayectoria musical

El especial reúne canciones de distintas etapas de la carrera de la banda, entre ellas Rayando el sol, Clavado en un bar, Labios compartidos y Oye, mi amor.

La presentación fue grabada en Red Rocks, un escenario al aire libre rodeado de formaciones rocosas naturales.

Para Fher Olvera, vocalista del grupo, este lugar tiene un significado especial. Cuando tenía 21 años vivía en Denver, trabajaba lavando platos y soñaba con presentarse algún día en ese anfiteatro. Décadas después logró hacerlo junto a la agrupación.

Maná continuará su gira por Latinoamérica

La transmisión mundial llega antes de las próximas presentaciones de la banda en Latinoamérica.

Como parte de su gira Vivir Sin Aire Tour, Maná tiene previsto presentarse el 2 de diciembre en el estadio San Marcos de Lima, Perú, además de visitar otras ciudades de la región.