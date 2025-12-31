Tres premios del cine y la música que se llevarán a cabo en 2026 y dónde verlos
El 2026 llegará con premios y reconocimientos a lo mejor de la música y el cine. Las galas se podrán ver desde cualquier lugar.
Los premios Óscar, Goya y Grammy llegarán en 2026.
Actualizada:
31 dic 2025 - 15:07
El 2026 llega con premiaciones del cine y música que se podrán disfrutar a través de la pantalla chica y las redes sociales.
El calendario de 2026 está lleno de premios de cine y música. Aquí tres eventos imperdibles y dónde verlos:
Premios Grammy
- La 68 edición de los premios más importantes de la música se llevarán a cabo el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.
- El evento de los Grammy será trasmitido desde las 19:00 a través de TNT y HBO Max.
Premios Goya
- La premiación del cine se llevará a cabo el 28 de febrero de 2026 en el Auditori Fòrum, en Barcelona, España.
- La gala será conducida por Luis Tobar y Rigoberta Bandini desde las 14:00. La transmisión se podrá ver a través de RTVE y la plataforma de streaming RTVE Play.
Premios Oscar
- El mayor premio del cine se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 y será transmitido por Netflix desde las 18:00.
- El premio entregado por el Sindicato de Actores de Hollywood contará con la participación de críticos en busca de escoger a los máximos exponentes del mundo del espectáculo.
- La gala será presentada por Conan O' Brien desde el tradicional teatro Dolby, en Los Ángeles, California.
